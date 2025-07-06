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Аспиналл объяснил, почему в данный момент тяжёлый вес в UFC находится в упадке

Аспиналл объяснил, почему в данный момент тяжёлый вес в UFC находится в упадке
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32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл рассказал, почему считает, что в данный момент его категория находится в упадке.

«Тяжёлый вес прямо сейчас находится не в расцвете, если мы говорим про бойцов, которые дерутся в нём. Конечно, есть талантливые спортсмены. Однако вспомните, что ещё пять лет назад одно попадание в топ-15 было невероятным достижением. Тогда в рейтинге были Вердум, Веласкес, Марк Хант, Алистар Оверим, Брок Леснар и Стипе Миочич. Этот список можно продолжать бесконечно. Когда вы просматриваете тот топ-15, то думаете: «Вау, это невероятно». А сейчас даже я, будучи тяжеловесом и просматривая топ-15, понимаю, что никогда не видел кого-то в деле», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.

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