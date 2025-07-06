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Деметриус Джонсон поставил под сомнение статус Джона Джонса как величайшего бойца ММА

Деметриус Джонсон поставил под сомнение статус Джона Джонса как величайшего бойца ММА
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38-летний бывший обладатель пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон поставил под сомнение статус соотечественника Джона Джонса как величайшего бойца ММА в истории.

«Я, как и Хабиб с Сен-Пьером, никогда не проваливал тест на запрещённые вещества. Почему мы не проваливали их? Посмотрите на то, как мы долго правили и ни разу не были лишены титула. А теперь посмотрите на этого парня, которого лишали пояса. У американцев и фанатов ММА очень кратковременная память. Они действительно чертовски забывчивые.

Но оглянитесь назад и взгляните на карьеру Джонса. Не говорю, что он не совершал великих дел. Джон был потрясающим атлетом. Однако, начиная говорить о величайшем атлете в истории, вы вспоминаете Мохаммеда Али. Не думаю, что он когда-либо провалил тесты на запрещённые вещества. То же самое касается и Флойда Мейвезера, и Александра Усика, и Усэйна Болта», — приводит слова Джонса портал Sportskeeda.

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