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«Нужно быть справедливыми». Сехудо призвал UFC дать Арману Царукяну бой с Илией Топурией

«Нужно быть справедливыми». Сехудо призвал UFC дать Арману Царукяну бой с Илией Топурией
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38-летний бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем (до 57 кг) и легчайшем (до 61 кг) весе американец Генри Сехудо призвал руководство промоушена организовать поединок между обладателем титула UFC в лёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией и первым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арманом Царукяном.

«Дальше необходимо организовать бой между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом. Нужно быть справедливыми. Дайте следующий титульный шанс Арману Царукяну. Этот парень заслужил его, честно говоря», — приводит слова Сехудо портал Sportskeeda.

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