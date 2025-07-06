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Пэдди Пимблетт предположил, кто победит в третьем бою Порье — Холлоуэй

Пэдди Пимблетт предположил, кто победит в третьем бою Порье — Холлоуэй
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт назвал вероятного победителя в третьем бою между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Дастином Порье и обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем, который состоится 20 июля и станет главным событием турнира UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Для Холлоуэя было бы непросто выходить уже второй раз на бой против парня, который дважды его побеждал. Но мне кажется, что Макс мотивирован, и, честно говоря, вижу, как он одерживает победу в этом поединке», — приводит слова Пимблетта портал Sportskeeda.

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