Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волкановски ответил, кто должен стать его следующим соперником

Александр Волкановски ответил, кто должен стать его следующим соперником
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски считает, что его следующим соперником должен стать четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев.

«Мовсар, вероятно, тот человек, который, на мой взгляд, заслуживает быть следующим претендентом. Я всегда считал, что он заслуживает этой возможности», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Flagrant.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл 13 апреля на турнире UFC 314, Волкановски победил единогласным решением судей бразильца Диего Лопеса, став новым чемпионом UFC в полулёгком весе.

Материалы по теме
Волкановски назвал слабое место Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android