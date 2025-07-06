Александр Волкановски ответил, кто должен стать его следующим соперником

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски считает, что его следующим соперником должен стать четвёртый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев.

«Мовсар, вероятно, тот человек, который, на мой взгляд, заслуживает быть следующим претендентом. Я всегда считал, что он заслуживает этой возможности», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале Flagrant.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл 13 апреля на турнире UFC 314, Волкановски победил единогласным решением судей бразильца Диего Лопеса, став новым чемпионом UFC в полулёгком весе.