«Это отвратительно». Аспиналл раскритиковал бойцов, употребляющих допинг

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл раскритиковал бойцов смешанных единоборств, которые употребляют допинг.

«Например, если вы спринтер и принимаете допинг, чтобы выиграть забег, то становитесь быстрее, чем другие спортсмены, которые не используют лекарства. Это нормально, вы жульничали, чтобы победить. Но если ваша работа заключается в том, чтобы причинять физическую боль другому человеку в поединке один на один, то вы просто ужасны и вам никогда больше не следует позволять драться. Брать оружие на бой на ножах — это то же самое. Как вы можете смотреть в зеркало, зная, что потенциально можете нанести кому-то увечья на всю жизнь? Это отвратительно», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.