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Комментатор UFC рассказала, какой у Делла Маддалены есть «ключ к дагестанской борьбе»

Комментатор UFC рассказала, какой у Делла Маддалены есть «ключ к дагестанской борьбе»
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Комментатор UFC Лора Санько оказалась поражена тренировкой с Крэйгом Джонсом, который является наставником чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены. По её мнению, именно работа с Джонсом поможет Делла Маддалене подготовиться к защите от борьбы в потенциальном поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Крэйг по моей просьбе показал мне несколько приёмов, над которыми он работал с Джеком. Это было действительно весело. И, чёрт возьми, он сработали в бою Джека с Белалом Мухаммадом. Так что я определённо согласна с идеей, что Крэйг Джонс — это ключ к дагестанской борьбе», — приводит слова Санько портал Bloody Elbow.

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