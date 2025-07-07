Представлен постер к турниру UFC 319, который возглавит бой Чимаева и дю Плесси

UFC опубликовал официальный постер к турниру UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США), и на котором свой бой проведёт непобеждённый чеченец Хамзат Чимаев. Его соперником станет южноафриканец Дрикус дю Плесси.

Фото: Соцсети UFC

Напомним, бой дю Плесси и Чимаева станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Всего Чимаев провёл 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал все победы.