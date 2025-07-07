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Представлен постер к турниру UFC 319, который возглавит бой Чимаева и дю Плесси

Представлен постер к турниру UFC 319, который возглавит бой Чимаева и дю Плесси
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UFC опубликовал официальный постер к турниру UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (США), и на котором свой бой проведёт непобеждённый чеченец Хамзат Чимаев. Его соперником станет южноафриканец Дрикус дю Плесси.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Фото: Соцсети UFC

Напомним, бой дю Плесси и Чимаева станет главным событием турнира UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Хамзат провёл последний бой 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Его соперником стал бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде.

Всего Чимаев провёл 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал все победы.

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