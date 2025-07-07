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Топурия назвал звёздного спортсмена, на которого хочет быть похож. Это не Роналду

Топурия назвал звёздного спортсмена, на которого хочет быть похож. Это не Роналду
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хочет быть похож на звёздного форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и мечтает о встрече с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.

«Я хочу быть похожим на Месси. Помимо того, что он легенда, он ещё и отличный человек. От него всегда веет спокойствием, умиротворенностью, и я этим очень восхищаюсь. Всегда стараюсь идти по его стопам, мне не нужно изобретать ничего нового. Этот человек был лучшим в мире, вызывал огромное восхищение, невероятно вдохновлял, чрезвычайно мотивировал.

Я всегда мечтал о встрече с двумя людьми. Один из них — Месси, с которым я уже встречался, а другой — Майкл Джордан», — приводит слова Топурии AS.

Отметим, Топурия является одним из известных фанатов мадридского «Реала», однако не имеет хороших отношений с легендой «сливочных» Криштиану Роналду. Ранее португалец называл Илию «высокомерным».

Напомним, последний бой Топурия провёл против Чарльза Оливейры 29 июня, где победил нокаутом в первом раунде.

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