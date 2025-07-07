Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев ответил на вопрос, когда он завершит карьеру

Ислам Махачев ответил на вопрос, когда он завершит карьеру
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о завершении своей карьеры.

«У Хавьера своё мнение, у Али – своё. И у меня тоже своё мнение. Это новая глава – мы только начинаем», – сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Напомним, Махачев долгое время удерживал пояс чемпиона организации в лёгком весе, однако добровольно отказался от него для перехода в следующий дивизион.

Следующий бой Ислам должен провести за титул с обладателем пояса среди полусредневесов Джеком Делла Маддаленой.

В своём последнем бою Ислам одолел в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

Махачев провёл другу удушающий приём Д'Арсе

Материалы по теме
Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов
Топурия действительно круче Махачева? Разбираем чемпионов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android