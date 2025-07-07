«Я не хочу ждать». Ислам Махачев высказался о ситуации с его следующим боем

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём следующем поединке.

«Мэдисон Сквер Гарден», Лас-Вегас или Абу-Даби – пока даты нет. Если не «Мэдисон Сквер Гарден», тогда я хочу драться в Абу-Даби. Я не хочу ждать», – сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Напомним, Махачев долгое время удерживал пояс чемпиона организации в лёгком весе, однако добровольно отказался от него для перехода в следующий дивизион. Следующий бой Ислам должен провести за титул с обладателем пояса среди полусредневесов Джеком Делла Маддаленой.

Всего на счету российского бойца 27 побед и одно поражение в ММА.

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