Умер двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров
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Двукратный чемпион России по боксу Сергей Башкиров скончался на 55-м году жизни после тяжёлой болезни. Об этом сообщили в семье спортсмена.
«У папы была опухоль спинного мозга во всех отделах позвоночника. Провели две успешные операции. Провели 24 сеанса из 25 лучевой терапии. Но он не выдержал такой нагрузки», — сообщил сын Башкирова в социальных сетях.
С 2000 по 2007 год Башкиров выступал в профессионалах, где одержал 14 побед (восемь — нокаутом) и потерпел пять поражений. Завоёвывал титул IBF Intercontinental в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
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