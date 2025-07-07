Опубликован постер турнира UFC 319

Опубликован официальный постер турнира по смешанным единоборствам UFC 319, который состоится в ночь с 16 на 17 августа мск в Чикаго (США).

В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси сразится с непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

Фото: UFC Eurasia

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.