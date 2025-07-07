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Джон Джонс: может, подраться у Белого дома?

Джон Джонс: может, подраться у Белого дома?
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс продолжает привлекать к себе внимание общественности, несмотря на заявление о завершении карьеры.

«Может, подраться у Белого дома?» — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2008 году. Становился чемпионом в тяжёлом весе (до 120 кг) и дважды – в полутяжёлом (до 93 кг). В 2025 году завершил карьеру, одержав 28 побед и потерпев одно поражение.

Ранее Джонс заявил, что вернулся в пул тестируемых на допинг бойцов UFC.

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