Российский тяжеловес Попов высказался о возможности перехода в UFC

Российский боец смешанного стиля Олег Попов, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), высказался о возможности перехода в UFC.

«Со здоровьем всё нормально, я готов выступать дальше. Я вышел в финал [Гран-при PFL] во второй раз. PFL — замечательная организация, мне во всём помогают и идут навстречу. Даже если UFC предложит контракт, я не уверен, что соглашусь. Я всем доволен в PFL», – цитирует Попова sherdog.com.

Олегу Попову 33 года. Россиянин выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2015 года, всего на его счету 21 победа и два поражения.

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