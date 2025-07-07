Российский тяжеловес Попов высказался о возможности перехода в UFC
Российский боец смешанного стиля Олег Попов, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), высказался о возможности перехода в UFC.
«Со здоровьем всё нормально, я готов выступать дальше. Я вышел в финал [Гран-при PFL] во второй раз. PFL — замечательная организация, мне во всём помогают и идут навстречу. Даже если UFC предложит контракт, я не уверен, что соглашусь. Я всем доволен в PFL», – цитирует Попова sherdog.com.
Олегу Попову 33 года. Россиянин выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2015 года, всего на его счету 21 победа и два поражения.
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