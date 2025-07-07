«Готовлю кое-что особенное». Пётр Ян высказался о предстоящем бое с Макги

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян (18-5) высказался о предстоящем поединке с американцем Маркусом Макги (9-2), который состоится 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я заряжен и голоден. Готовлю кое-что особенное», – написал Ян в социальных сетях.

Маркусу Макги 35 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2023-го дерётся в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения.

Ранее Михаил Рагозин сделал прогноз на предстоящий бой Яна и Макги.

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