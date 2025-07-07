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Стало известно решение по делу боксёрши, давшей «электронку» орангутану в Крыму

Стало известно решение по делу боксёрши, давшей «электронку» орангутану в Крыму
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Федерация бокса России (ФБР) приняла решение по делу спортсменки Анастасии Лучкиной, ранее угодившей в скандал из-за инцидента в крымском зоопарке «Тайган».

Напомним, 30 июня Лучкина опубликовала видео, в котором дала попробовать электронную сигарету орангутану, что вызвало резонанс в Сети.

Сегодня, 7 июля, состоялось заседание дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России, по итогам которого было принято следующее решение: в связи с нарушением Кодекса этики Федерации бокса России применить к Лучкиной Анастасии спортивную санкцию в виде предупреждения.

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