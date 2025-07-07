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Американский боец UFC: Евлоев должен драться за пояс, это политические игры

Американский боец UFC: Евлоев должен драться за пояс, это политические игры
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Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Юссеф Залал высказался о непобеждённом россиянине Мовсаре Евлоеве.

«Я всё понимаю, но не считаю, что это правильно. Мовсар должен драться за пояс. А ему дают новичка! Мовсар может всё потерять, Пико же не теряет ничего. Но таковы правила игры. Это политические игры», — сказал Залал в интервью Inside Fighting.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

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