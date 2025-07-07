Белал Мухаммад ответил на вызов Иана Гарри

Бывший чемпион UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад ответил на вызов ирландского бойца дивизиона Иана Гарри.

«Иан Гарри, всё, что ты пытаешься делать, это подражать Конору дешёвой болтовнёй. Братан, твои нападки мягче, чем твой джеб. Ты звучишь как подросток, который только что посмотрел видео с Макгрегором. Ты перебоксируешь меня? Попробуй сначала осадить меня без того, чтобы не облажаться.

Увидимся в ноябре, болван», — говорится в публикации Мухаммада в социальных сетях.

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