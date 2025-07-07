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Фахретдинов: в топ-15 дивизиона есть бойцы, которые ничего мне не противопоставят

Фахретдинов: в топ-15 дивизиона есть бойцы, которые ничего мне не противопоставят
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), высказался о предстоящем поединке со шведом Андреасом Густафссоном, который состоится 6 сентября в Париже (Франция).

«К сожалению, это соперник не из топ-15, хотя я считаю, что он смело может находиться в этом топе. Но по физике, по данным очень крепкий боец. UFC мне дают тех бойцов, которые смогут противостоять моей борьбе, по их мнению.

Потому что я знаю: из топ-15 есть ребята, которые, я убеждён, не смогут противопоставить моей борьбе и моей технике ничего. А этот парень, как они думают, сможет противостоять, поэтому, в принципе, они стилистически похожих ребят ставят против меня. Они никогда не дадут явному борцу явного ударника без борьбы», — цитирует Фахретдинов «Татар-информ».

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