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Тренер Бивола: поражение Батыргазиева закономерно, не удивит, если он завершит карьеру

Тренер Бивола: поражение Батыргазиева закономерно, не удивит, если он завершит карьеру
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Российский экс-чемпион мира Дмитрий Кириллов, член тренерского штаба полутяжеловеса Дмитрия Бивола, прокомментировал поражение соотечественника Альберта Батыргазиева в поединке с британцем Джеймсом Диккенсом.

Напомним, поединок Батыргазиева и Диккенса состоялся 2 июля в Стамбуле (Турция) на турнире БЕТСИТИ IBA PRO и завершился досрочной победой британца в четвёртом раунде.

«Если есть цель, он может вернуться ещё лучше. Зависит от мотивации. Поражение Альберта закономерно. Не хотелось, чтобы оно было именно таким. Хотя бы по очкам. Пропустил удары и не смог восстановиться. Меня не удивит, если он завершит карьеру», — приводит слова Кириллова издание MMA.Metaratings.ru.

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