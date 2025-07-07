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Как закончится бой Имама Хатаева и Дэвида Моррелла?

Как закончится бой Имама Хатаева и Дэвида Моррелла?
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13 июля в Нью-Йорке (США) состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого непобежденный чеченский боксер полутяжелого веса (до 79,4 кг) Имам Хатаев, представляющий Австралию, сразится с экс-чемпионом мира кубинцем Дэвидом Морреллом.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится бой Имама Хатаева и Дэвида Моррелла?

Дэвиду Морреллу 27 лет. Дебютировал на профессиональном ринге в 2019 году, всего на его счету 11 побед (девять – нокаутом) и одно поражение.

Имаму Хатаеву 30 лет. Дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году, всего на его счету 10 побед (девять – нокаутом) и ни одного поражения.

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