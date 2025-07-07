Джастин Гэтжи сообщил, когда хотел бы провести бой с Илией Топурией

36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи заявил о желании провести бой с 28-летним обладателем титула UFC в категории до 70 кг, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией на турнире лиги в ноябре в Нью-Йорке, который традиционно проходит на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден.

«Прямо сейчас Топурия большая звезда. Но этот парень самоуверенный. Был бы рад нокаутировать его в ноябре на турнире в Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 313. Гэтжи победил единогласным решением судей представителя Азербайджана Рафаэля Физиева.