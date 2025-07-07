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Джастин Гэтжи сообщил, когда хотел бы провести бой с Илией Топурией

Джастин Гэтжи сообщил, когда хотел бы провести бой с Илией Топурией
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36-летний бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи заявил о желании провести бой с 28-летним обладателем титула UFC в категории до 70 кг, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией на турнире лиги в ноябре в Нью-Йорке, который традиционно проходит на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден.

«Прямо сейчас Топурия большая звезда. Но этот парень самоуверенный. Был бы рад нокаутировать его в ноябре на турнире в Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Гэтжи портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 313. Гэтжи победил единогласным решением судей представителя Азербайджана Рафаэля Физиева.

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