Даниэль Кормье назвал самого недооценённого бойца UFC. Это действующий чемпион

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье утверждает, что действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа является самым недооценённым бойцом лиги в текущий момент.

«Александр Пантожа, несомненно, самый недооценённый боец ​​в UFC. А он чемпион, который провёл четыре защиты титула за два года. И при этом Пантожа занимает девятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

Ранее Кормье объяснил, почему боялся боя с Андерсоном Силвой в 2016 году.