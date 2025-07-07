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Даниэль Кормье назвал самого недооценённого бойца UFC. Это действующий чемпион

Даниэль Кормье назвал самого недооценённого бойца UFC. Это действующий чемпион
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье утверждает, что действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа является самым недооценённым бойцом лиги в текущий момент.

«Александр Пантожа, несомненно, самый недооценённый боец ​​в UFC. А он чемпион, который провёл четыре защиты титула за два года. И при этом Пантожа занимает девятое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.

Ранее Кормье объяснил, почему боялся боя с Андерсоном Силвой в 2016 году.

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