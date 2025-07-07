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В PFL заинтересованы провести бой Нганну с Немковым перед Белым домом в 2026 году

В PFL заинтересованы провести бой Нганну с Немковым перед Белым домом в 2026 году
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Основатель бойцовского промоушена PFL Донн Дэвис выступил с идеей организовать турнир лиги 4 июля 2026 года перед Белым домом, который возглавил бы бой между камерунцем Фрэнсисом Нганну и россиянином Вадимом Немковым. В со-главном событии вечера он предложил провести реванш Усмана Нурмагомедова и Пола Хьюза.

«ММА в Белом доме. Отличная идея, мистер Трамп. 4 июля, 2026 года. PFL представляет WOW-кард боёв для поклонников смешанных единоборств в честь 250-летия с момента основания США!» — подписал Дэвис публикацию на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, несколько дней назад президент США анонсировал, что 4 июля 2026 года перед Белым домом состоится турнир UFC. Своё намерение выступить на данном ивенте уже выразил Джон Джонс, который недавно завершил карьеру в ММА.

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