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«Чувствую себя Наполеоном, который будет драться с русским». Борральо — о бое с Имавовым

«Чувствую себя Наполеоном, который будет драться с русским». Борральо — о бое с Имавовым
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Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо сравнил себя с известным императором Наполеном Бонапартом в преддверии боя с первым номером рейтинга UFC в категории до 84 кг французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«Нассурдин из Дагестана, он русский, и просто использует французский язык как инструмент. Кажется, Имавов не уважает французский народ. Я же уважаю историю. Иногда сравниваю себя с Наполеоном, в плане стратегии и тактики. Приеду во Францию, чтобы отдать дань уважения французскому народу и стать таким же стратегом и тактиком, каким был Наполеон. Чувствую себя французом, который представляет свою страну в противостоянии с этим русским парнем», — приводит слова Борральо портал Low Kick MMA.

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