Царукян: противостояние Топурии и Пимблетта — самое фальшивое и нелепое в истории UFC

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян поделился мнением о противостоянии 28-летнего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе непобеждённого испано-грузина Илии Топурии и 30-летнего топового бойца UFC англичанина Пэдди Пимблетта.

«Илия против Пэдди — точно самое фальшивое и нелепое соперничество в истории UFC», — подписал Царукян пост на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), прикрепив видео того, как Пимблетт и Топурия обменялись рукопожатием перед турниром UFC Fight Night 254, который прошёл в Лондоне 22 марта текущего года.