Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг считает, что никто из бойцов легчайшего веса не способен победить Двалишвили

Стерлинг считает, что никто из бойцов легчайшего веса не способен победить Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг выразил уверенность, что никто из бойцов UFC в категории до 61 кг не способен победить его друга и спарринг-партнёра, а также действующего обладателя титула UFC в данной категории грузина Мераба Двалишвили.

«Я сказал Мерабу, что единственный человек, которого я вижу способным победить его, — это он сам. Ему просто нужно продолжать делать то, что он делает, продолжать становиться лучше, вносить небольшие улучшения в свою игру», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.

Ранее Двалишвили объяснил свою позицию насчёт возможного боя с Волкановски в полулёгком весе.

Материалы по теме
Двалишвили объяснил свою позицию насчёт возможного боя с Волкановски в полулёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android