Стерлинг считает, что никто из бойцов легчайшего веса не способен победить Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг выразил уверенность, что никто из бойцов UFC в категории до 61 кг не способен победить его друга и спарринг-партнёра, а также действующего обладателя титула UFC в данной категории грузина Мераба Двалишвили.

«Я сказал Мерабу, что единственный человек, которого я вижу способным победить его, — это он сам. Ему просто нужно продолжать делать то, что он делает, продолжать становиться лучше, вносить небольшие улучшения в свою игру», — приводит слова Стерлинга портал Bloody Elbow.

Ранее Двалишвили объяснил свою позицию насчёт возможного боя с Волкановски в полулёгком весе.