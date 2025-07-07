Диллашоу назвал единственную проблему в стиле Хамзата Чимаева

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу утверждает, что топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев имеет серьёзную проблему с выносливостью.

«Единственная проблема Чимаева заключается в том, что он быстро устаёт. Дрикус, в свою очередь, не склонен к этому. Поэтому Хамзату придётся приложить усилия, чтобы превзойти его. Дю Плесси стремится к победе, и ему удаётся поддерживать этот уровень активности очень долго.

Я бы поставил гораздо больше денег на Чимаева, если он будет правильно расходовать своё кардио. Но в обратном случае Хамзату придётся сложно в бою с дю Плесси. Тогда Дрикус сможет одолеть его в последующих раундах и финишировать», — приводит слова Диллашоу портал BJ Penn.

Бой дю Плесси и Чимаева станет главным событием турнира UFC 319, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США).