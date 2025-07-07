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Мойкано бросил вызов Чендлеру, предложив, чтобы проигравший в их поединке завершил карьеру

Мойкано бросил вызов Чендлеру, предложив, чтобы проигравший в их поединке завершил карьеру
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано бросил вызов известному бойцу UFC, выступающему в категории до 70 кг, американцу Майклу Чендлеру провести бой, предложив идею, что проигравший в их поединке объявит о завершении карьеры.

«Чувак, я буду с тобой полностью честен. Самый старый парень в дивизионе -это Майкл Чендлер, он мой брат… Лучшего времени для нашего с ним боя больше не будет. Я так долго занимался трэш-током в адрес Майка. И если я проиграю ему, то мне придётся покончить с ММА. И проигравший в нашем бою должен будет уйти в отставку, 100%. Майк, подписывай контракт, брат», — приводит слова Мойкано портал Sportskeeda.

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