Мойкано бросил вызов Чендлеру, предложив, чтобы проигравший в их поединке завершил карьеру

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе бразилец Ренато Мойкано бросил вызов известному бойцу UFC, выступающему в категории до 70 кг, американцу Майклу Чендлеру провести бой, предложив идею, что проигравший в их поединке объявит о завершении карьеры.

«Чувак, я буду с тобой полностью честен. Самый старый парень в дивизионе -это Майкл Чендлер, он мой брат… Лучшего времени для нашего с ним боя больше не будет. Я так долго занимался трэш-током в адрес Майка. И если я проиграю ему, то мне придётся покончить с ММА. И проигравший в нашем бою должен будет уйти в отставку, 100%. Майк, подписывай контракт, брат», — приводит слова Мойкано портал Sportskeeda.