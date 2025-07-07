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«Никто так раньше не делал». Верхувен хочет подраться с Нганну по ММА, боксу и кикбоксингу

«Никто так раньше не делал». Верхувен хочет подраться с Нганну по ММА, боксу и кикбоксингу
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36-летний действующий обладатель титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен заявил о желании провести три боя за один вечер с экс-чемпионом UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну по правилам ММА, кикбоксингу и боксу.

«Давайте попробуем представить что-то необычное. Чего раньше никто не делал? Вот идея: один противник, три поединка с ним и три разные дисциплины — ММА, кикбоксинг, бокс. У меня уже есть опыт того, чтобы драться трижды за один вечер. Но чтобы сделать бои действительно захватывающими и привлечь полный зал, важно организовать их по-разному. У нас есть подходящий соперник — Фрэнсис Нганну. Теперь нужно найти подходящую организацию и человека, который возьмётся за подготовку и воплощение этой идеи в жизнь.

Glory, я думаю, заинтересована в этом. И в Саудовской Аравии — тоже. Поэтому я считаю, что есть много возможностей для реализации этой идеи и изменения единоборств в целом», — приводит слова Верхувена портал AG.

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