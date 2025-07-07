«Он потрясающий». Тони Фергюсон выразил уважение Шаре Буллету

41-летний бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Тони Фергюсон выразил уважение популярному российскому бойцу UFC, выступающему в среднем весе, Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет.

«Шара — потрясающий [боец]. Когда был турнир в Абу-Даби, мы были в одном углу. Мы с ним пересеклись, когда я разминался к бою. Он видел меня, знает мои движения. Так что это классно, когда оба парня, которые выходят в октагон и показывают иные техники, уважают друг друга.

У меня к Шаре только уважение. Он хорош, это боец вольного стиля, который действительно свободен и может менять техники по ходу боя», — приводит слова Фергюсона портал Bloody Elbow.