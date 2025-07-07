Ти Джей Диллашоу: Топурии специально подобрали в соперники Оливейру

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу заявил, что для испано-грузина Илии Топурии намеренно подобрали в соперники бразильца Чарльза Оливейру для боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе, поскольку Матадор мог с определённой лёгкостью его победить.

«Топурии специально подобрали в соперники Оливейру. Для него это был идеальный поединок. Чарльз всегда принимает удары, в каждом бою. Он соглашается сокращать дистанцию, несмотря на свой рост и размах рук. Почему этот парень не удерживал максимальную дистанцию в бою с Илией? Топурия стремится к тому, чтобы вы дрались по его правилам, на его дистанции, поскольку его бокс намного лучше. Даже если до Илии донесли мощный удар, он бы ответил с ещё большей силой. Мы это уже видели», — приводит слова Диллашоу портал AG.

Бой Топурии и Оливейры состоялся на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок завершился победой Матадора нокаутом на третьей минуте первого раунда.