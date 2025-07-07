Российский промоутер оценил вероятность организации турнира UFC перед Белым домом в США

Известный российский промоутер Камил Гаджиев оценил вероятность проведения турнира североамериканской лиги UFC перед Белым домом, который располагается в Вашингтоне (США).

«С точки зрения инфраструктуры, наверное, это возможно. Может, в Белом доме есть очень большой зал, где это можно сделать. Либо где-то на открытом пространстве.

В Кремле это тоже возможно, потому что, например, на Красной площади уже много лет проходит мероприятие, если не ошибаюсь, «День спорта». В частности, Расул Мирзаев дрался на Красной площади. Там постоянно проходит вечер бокса. Потому мы это уже давно делаем. Но 25 тыс. собрать, как собирается сделать Трамп, не представляется возможным. С другой стороны, это пока просто слова Трампа. А Трамп — мечтатель ещё тот», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.