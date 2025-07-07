Мераб Двалишвили ответил, кого считает круче — Петра Яна или Умара Нурмагомедова

34-летний чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили ответил, кого считает круче из своих бывших соперников, представляющих Россию, — Петра Яна или Умара Нурмагомедова.

— Ты дрался с Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым. Кто из них круче?

— Пётр Ян.

— Почему?

— Потому что Пётр провёл уже много боёв с топ-бойцами. У него больше опыта. Он постоянно активен, постоянно дерётся. А Умар… Мы видели только его бои со мной и Кори Сэндхагеном. Ему нужно биться с топами дивизиона. Нет, конечно, Умар — хороший боец. Но ему нужно быть активным. Где он сейчас? Почему не дерётся? — приводит слова Двалишвили портал Sport24.