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Камил Гаджиев: Царукяна уже прилично проучил UFC, но он доказал своё право на титульник

Камил Гаджиев: Царукяна уже прилично проучил UFC, но он доказал своё право на титульник
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев настаивает, что англичанин Пэдди Пимблетт на данный момент пока не заслужил боя за титул с чемпионом UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией, в отличие от Армана Царукяна, который представляет Россию и Армению.

«Я, может быть, субъективен. Но, на мой взгляд, Пэдди Пимблетт пока не тот атлет, который доказал своё право на титульный поединок. Сделал ли это Арман? Да. Разочаровал ли Арман всех болельщиков, которые ждали его бой с Махачевым? Да, было. Но, мне кажется, его уже прилично проучил UFC», — сказал Гаджиев в видео на своём YouTube-канале.

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