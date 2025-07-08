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Рэпер Трэвис Скотт должен был стать участником боя Джона Сины в WWE — инсайдер

Рэпер Трэвис Скотт должен был стать участником боя Джона Сины в WWE — инсайдер
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34-летний американский рэпер Жак Бермен Уэбстер II, более известный под псевдонимом Трэвис Скотт, должен был стать одним из главных действующих лиц мейн-ивента с Джоном Синой на шоу Money in the Bank от популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), сообщило издание WrestleVotes.

В главном бою вечера проходил командный матч, в котором неоспоримый чемпион WWE Джон Сина вместе с Логаном Полом сражался против бывшего обладателя неоспоримого пояса Коди Роудса и на тот момент чемпиона в тяжёлом весе Джея Усо. Трэвис, по данным издания, должен был появиться в концовке и помочь Джону, как сделал это на WrestleMania 41, но в последний момент руководство подписало новый контракт с уже уволенным рестлером Ар-Труфом (Рон Киллингс), который неожиданно появился на ринге и ударил Сину поясом по голове. По итогу боя Роудс и Усо победили.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com

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