«Один из самых лёгких вызовов в дивизионе». Илия Топурия — о следующем сопернике

28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия вновь сообщил, что рассматривает в качестве следующего соперника 30-летнего топового английского бойца UFC, выступающего в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетта, отметив, что тот не сможет доставить ему в бою серьёзных проблем.

«Если бы это [решение о следующем претенденте] зависело от меня, то я бы сразился с Пэдди. Он один из наиболее лёгких соперников в дивизионе. Я бы подрался с ним, но не стал бы ожидать от него слишком многого, поскольку этот парень не обладает достаточным количеством навыков… Возможно, наш бой так и не состоится. Но я гибкий человек. И теперь Пимблетт в беде, поскольку я гибок [в вопросе следующего соперника]», — приводит слова Топурии портал AS.