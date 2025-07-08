«Почему он не может защитить свою честь?» Экс-боец UFC Олейник — о драке Фёдора Смолова

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался о драке экс-форварда футбольного клуба «Краснодар» Фёдора Смолова в московском кафе «Кофемания».

«Если Смолов не начинал этот конфликт, то почему он как мужчина не может за себя постоять? Да, это не должно быть в заведениях общественного питания. Поэтому, давайте не примешивать сюда всякие глупости, когда мы замыливаем всё человеческое, мужское, слово чести и так далее. Если люди не понимают, что они напрямую оскорбляют другого человека, то почему этот человек не может защитить свою честь?» — приводит слова Олейника Betonmobile.

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Смолов высказался о драке в «Кофемании»