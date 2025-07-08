Александр Шлеменко — Гильермо Кадена: дата и время боя, где будет проходить
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12 июля в Омске состоится турнир SFC 11, в главном событии которого экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко сразится с испанцем Гильермо Каденой.
Трансляцию поединка Шлеменко – Кадена проведет телеканал «Матч ТВ», начало – в 17:00 мск.
Александру Шлеменко 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2004 году. Всего на его счету 66 побед и 16 поражений.
Гильермо Кадене 33 года. Испанец как профессиональный боец смешанного стиля дебютировал в 2012 году, всего на его счету 37 побед и 24 поражения.
Шлеменко заявил о готовности провести реванш с Мусаси
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