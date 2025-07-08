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Царукян присоединился к тренировочному лагерю Чимаева перед UFC 319

Царукян присоединился к тренировочному лагерю Чимаева перед UFC 319
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян присоединился к тренировочному лагерю Хамзата Чимаева, готовящегося к титульному поединку с Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Путешествие к титулу», — написал Царукян в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию.

Фото: из личного архива Армана Царукяна

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 312 в феврале победил единогласным решением американского экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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