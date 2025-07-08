Shlemenko FC: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

12 июля на арене G-Drive в Омске состоится турнир по смешанным единоборствам SFC 11. В главном событии бывший обладатель титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко встретится с испанцем Гильерме Каденой.

Гильерме Кадене 33 года. Испанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, всего на его счету 37 побед и 24 поражения.

Александру Шлеменко 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2004 году. Всего на его счету 66 побед и 16 поражений.

Прямую трансляцию боя Шлеменко и Кадены проведёт телеканал «Матч ТВ», начало – в 17:00 мск.