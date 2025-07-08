«Видел немного таких». Тренер Бивола объяснил, почему Кроуфорд — исключительный боксёр

Российский экс-чемпион мира Дмитрий Кириллов, член тренерского штаба Дмитрия Бивола, высказался об ожидаемом поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Симпатии не испытываю ни к одному, ни к другому. Предпочтение отдам Кроуфорду в боксе. Сила и мощь за Канело. В техническом плане они разного уровня боксёры, разный боксёрский IQ. Наверное, за всю свою карьеру я видел совсем немного боксёров, у которых боксёрский IQ был выше, чем у Кроуфорда. Он точно входит в топ-5», — приводит слова Кириллова издание MMA.Metaratings.ru.