Борральо объяснил, почему Имавов проиграет нокаутом в их бою

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с французом Нассурдином Имавовым, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Я буду давить на этого парня, он устанет, и я его нокаутирую. Вот что я намерен делать. Он будет слишком эмоциональным, и я одержу победу нокаутом из-за его собственных эмоций.

Буду откровенен, в этом бою я буду пропускать удары по лицу, то же ждёт и его, но все знают, кто чувствует себя комфортнее, когда его бьют по лицу. Это точно не он», – сказал Борральо в интервью Submission Radio.