Тренер Бивола оценил шансы Пакьяо стать чемпионом мира в 46 лет

Российский экс-чемпион мира Дмитрий Кириллов, член тренерского штаба Дмитрия Бивола, высказался о предстоящем поединке за титул WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцем Марио Барриосом и филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Пакьяо не был бы так интересен, если бы он не стал встречаться с боксёром такого уровня, а предпочел простого мальчика для битья. Он выбрал сильного соперника, чтобы к нему не было вопросов. Выиграет или проиграет, к нему вопросов не будет. Если рискует, значит, уверен в себе. Не удивлюсь, если Пакьяо заберёт титул. Он заслуживает. Возраст Пакьяо? Тем более круто! Мэнни – красавчик. Я хорошо его знаю, тренировался вместе с ним», — приводит слова Кириллова издание MMA.Metaratings.ru.