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Камил Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя Бивол — Бетербиев в России

Камил Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя Бивол — Бетербиев в России
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Известный промоутер Камил Гаджиев высказался о возможности проведения третьего поединка между звёздными боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в России.

«Я думаю, что в России есть финансовые, организационные и политические ресурсы, которые готовы этот бой поддержать», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой последнего большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.

Ранее прошёл слух, что саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх дал согласие на организацию третьего поединка между Бетербиевым и Биволом в России.

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