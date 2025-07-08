Камил Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя Бивол — Бетербиев в России

Известный промоутер Камил Гаджиев высказался о возможности проведения третьего поединка между звёздными боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в России.

«Я думаю, что в России есть финансовые, организационные и политические ресурсы, которые готовы этот бой поддержать», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Первый поединок Бивола и Бетербиева состоялся в октябре 2024 года и завершился победой последнего большинством судейским голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.

Ранее прошёл слух, что саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх дал согласие на организацию третьего поединка между Бетербиевым и Биволом в России.