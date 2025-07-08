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Стерлинг назвал трёх претендентов на звание лучшего бойца в UFC

Бывший чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг назвал, по его мнению, трёх претендентов на звание лучшего бойца организации.

«Сейчас у нас гонка трёх лидеров: Илии Топурии, Мераба Двалишвили и Ислама Махачева», — сказал Стерлинг в интервью Crazy MMA.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Илия Топурия (Грузия).

2. Ислам Махачев (Россия).

3. Мераб Двалишвили (Грузия).

4. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

5. Александр Пантожа (Бразилия).

6. Александр Волкановски (Австралия).

7. Магомед Анкалаев (Россия).

8. Джек Делла Маддалена (Австралия).

9. Том Аспиналл (Великобритания).

10. Алекс Перейра (Бразилия).