«Другие имена не интересуют». Рахмонов сказал, с кем хочет подраться в следующем бою

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) казахстанец Шавкат Рахмонов считает, что именно он должен стать следующим претендентом на чемпионский титул.

«Если всё будет хорошо, я хочу вернуться в конце года. Кто победит в бою Делла Маддалены и Махачева, с тем я и хочу подраться. Если скажут ждать – подожду, но пойду только за титулом. Другие бои меня не интересуют», – сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу ULYSMEDIA.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри.

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