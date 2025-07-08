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Гилберт Бёрнс сказал, кто должен стать следующим соперником Оливейры

Гилберт Бёрнс сказал, кто должен стать следующим соперником Оливейры
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Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бернс сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником экс-чемпиона организации и соотечественника Чарльза Оливейры.

«Чарльзу нужно взять паузу на полгода. Тысяча процентов, ему нужно позвонить UFC и сказать, что он должен подраться с Максом Холлоуэем. После боя Холлоуэя и Порье Дастин завершит карьеру.

Кто победит? Думаю, что Чарльз. Мне нравится этот бой, две легенды. Не думаю, что они снова сразятся за титул, выставьте на кон титул BMF», — сказал Бернс в подкасте Show Me the Money.

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