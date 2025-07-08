Издание The Ring анонсировало шоу с чемпионскими боями Бенавидеса и Хейни

Издание The Ring анонсировало боксёрский вечер, который состоится 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американец Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) проведёт защиту против двукратного претендента на мировые титулы британца Энтони Ярда (27-3, 24 KO).

Обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Брайан Норман-младший (28-0, 24 KO) сразится с непобеждённым чемпионом мира в двух весовых категориях соотечественником Девином Хейни (32-0, 15 KO).

Непобеждённый американский проспект Абдулла Мэйсон (19-0, 17 KO) сразится за вакантный титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) с британцем Сэмом Ноуксом (17-0, 15 KO).